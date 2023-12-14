Спортшкола «Ротор» объявила бесплатный набор девочек и мальчиков

Индивидуальный отбор на обучение будет проводиться 23 декабря 2023 года в манеже имени Александра Никитина на стадионе имени Логинова в Волжском.
Для мальчиков 2014 и 2015 годов рождения 23 декабря время сбора в 12.30;
Для девочек и мальчиков 2016 и 2017 годов рождения – в 15.00.
С собой необходимо иметь:
- медицинскую справку от педиатра о том, что ребенок здоров и может заниматься футболом;
- копию свидетельства о рождении;
- спортивную форму, футбольные кеды или бутсы;
- заранее заполненную онлайн-анкету.
Справка. Государственное учреждение дополнительного образования Волгоградской области «Спортивная школа «Ротор» имеет статус «Футбольная академия», присвоенный Российским футбольным союзом. Также спортивная школа взаимодействует в рамках официального сотрудничества со спортивным клубом «Ротор».
Учебно-тренировочные занятия в «Спортивной школе «Ротор» проводятся бесплатно с декабря по март на манеже имени Александра Никитина (обеспечивается централизованная доставка автобусом школы) на стадионе имени Логинова в Волжском, в остальное время года - на стадионе «Пищевик».
Контактный телефон приемной комиссии 8(8442)99-78-02(03).
Фото спортшколы «Ротор» VK.com