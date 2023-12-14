Спортшкола «Ротор» объявила бесплатный набор девочек и мальчиков





Спортивная школа «Ротор» набирает на бесплатное обучение мальчиков и девочек. Об этом сообщили V102.RU в государственном автономном учреждении дополнительного образования.

Спортивная школа «Ротор» набирает на бесплатное обучение мальчиков и девочек. Об этом сообщили V102.RU в государственном автономном учреждении дополнительного образования.

Открыты 98 вакантных бюджетных мест на начальном этапе подготовки на обучение по дополнительной образовательной программе спортивной подготовки по футболу и 15 вакантных бюджетных мест для приема поступающих на учебно-тренировочный этап 1 года обучения.Индивидуальный отбор на обучение будет проводиться 23 декабря 2023 года в манеже имени Александра Никитина на стадионе имени Логинова в Волжском.С собой необходимо иметь:- медицинскую справку от педиатра о том, что ребенок здоров и может заниматься футболом;- копию свидетельства о рождении;- спортивную форму, футбольные кеды или бутсы;- заранее заполненную онлайн-анкету.Государственное учреждение дополнительного образования Волгоградской области «Спортивная школа «Ротор» имеет статус «Футбольная академия», присвоенный Российским футбольным союзом. Также спортивная школа взаимодействует в рамках официального сотрудничества со спортивным клубом «Ротор».Учебно-тренировочные занятия в «Спортивной школе «Ротор» проводятся бесплатно с декабря по март на манеже имени Александра Никитина (обеспечивается централизованная доставка автобусом школы) на стадионе имени Логинова в Волжском, в остальное время года - на стадионе «Пищевик».Контактный телефон приемной комиссии 8(8442)99-78-02(03).