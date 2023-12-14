Расследования

Лжеинвалида осудили в Волгограде за незаконное получение соцвыплат

Расследования 14.12.2023 15:37
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14.12.2023 15:37


Виновным в мошенничестве при получении социальных выплат признан 62-летний житель Тракторозаводского района Волгограда. Как сообщили V102.RU в районном суде, мужчину приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Судом установлено, что гражданин по фамилии Мазяйкин получил за взятку справку об инвалидности, содержащую ложные сведения об установлении ему второй группы инвалидности по общему заболеванию.

Фальшивый документ фигурант уголовного дела предоставил в Управление Пенсионного Фонда РФ по Волгоградской области для получения страховой пенсии по инвалидности, а также ежемесячной денежной выплаты по категории «инвалиды (2 группа)». В общей сложности мужчина получил от государства денежные средства на сумму более 382 тысяч рублей.   

Вину Мазяйкин признал в полном объеме, в содеянном раскаялся и возместил причиненный ущерб.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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