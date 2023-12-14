Происшествия

В Волгограде жестко скрутили закладчика с крупной партией «синтетики»

Происшествия 14.12.2023 12:30
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14.12.2023 12:30




В Краснооктябрьском районе Волгограда 24-летнего парня задержали с крупной партией N-метилэфедрона. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, инспекторы отдельного батальона ДПС городской Госавтоинспекции совместно с оперативниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Волгограду остановили для плановой проверки «Фольксваген». Лицом в асфальт сотрудники уложили двоих парней. Как рассказали V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, у пассажира иномарки были обнаружены и изъяты свертки с порошкообразным веществом.
Экспертиза, проведенная специалистами экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области,  показала, что изъятым является наркотическое средство, количества которого хватило бы для изготовления более 1 тысячи разовых доз.

По данным оперативников, задержанный через интернет приобретал запрещенное вещество, затем фасовал для дальнейшего сбыта бесконтактным способом через тайники-закладки. В момент задержания молодой человек следовал в Центральный район для изготовления так называемых «закладок».
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере».
Закладчику грозит до 15 лет лишения свободы. 
Фото и видео ГУ МВД по Волгоградской области

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