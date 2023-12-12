Поджегшего здание УФСБ в Краснодаре волгоградца отправили в тюрьму

Уроженец Новониколаевского района Волгоградской области Игорь Паскарь, осужденный за поджог здания УФСБ в Краснодаре, не смог оспорить приговор, сообщает V102.RU.

— Судебный акт оставлен без изменения, — гласит запись в картотеке Апелляционного военного суда.

В начале ноября 2023 года Паскарь подал жалобу на приговор Южного окружного военного суда Ростова-на-Дону, согласно которому он получил 8,5 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. При этом гособвинение запрашивало для волгоградца 8,5 лет «строгача» с отбыванием первых 2,5 лет в тюрьме.

Суд установил, что 12 июня 2022 года Паскарь в Краснодаре бросил «коктейль Молотова» на тротуар под закрепленным на стене здания плакатом с патриотическим изображением, после чего скрылся. Через два дня он же, будучи у центрального входа в здание УФСБ РФ по Краснодарскому краю, поджег фитиль заранее подготовленной им стеклянной бутылки, которую бросил в направлении входной группы. После чего фигурант дела нанес себе на лицо краской желтого и синего цветов две полосы и остался на месте до задержания правоохранителями.

Известно, что мужчина признал свою вину. Ранее Паскарь уже имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности, однако судимость уже была погашена. В последнее время нигде официально не работал.

Напомним, что Игоря Паскаря 15 июня 2022 года сообщил Telegram-канал Baza. Уточнялось, что сотрудники спецслужб задержали в Краснодаре у дверей УФСБ мужчину, бросившего во входную группу зажигательную смесь, в результате чего загорелся коврик для ног. С собой у злоумышленника были тюбики с синей и желтой краской.

Фото: Игорь Паскарь / ok.ru, Baza / t.me

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