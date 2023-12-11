В Волжском ночью насмерть разбился водитель Datsun

Происшествия 11.12.2023 08:58
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11.12.2023 08:58
Сегодня ночью в Волжском в ДТП насмерть разбился водитель иномарки. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла 11 декабря в 3-00 ч. на улице Пионерской.
Datsun on-do под управлением 40-летнего водителя напротив дома №10 врезался в стоящий грузовик «ГАЗ-37053С».
В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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