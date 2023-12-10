Под Волгоградом выставленный за дверь гость вооружился и отомстил обидчику

До 10 лет лишения свободы грозит 49-летнему жителю Волгоградской области, который под покровом ночи из обиды ударил знакомого ножом.

Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Дело расследовано и направлено в суд.

По данным следствия, 25 сентября текущего года в Суровикино фигурант уголовного дела пришел в гости к знакомым, где собралась компания из шести человек. В ходе застолья он взял со стола чужую пачку сигарет, что не понравилось ее владельцу. В результате возник конфликт, в ходе которого мужчину выгнали из дома.

Несколько часов он просидел у забора, обдумывая план мести за нанесенную обиду. Когда все уснули, мужчина, вооружившись перочинным ножом, пробрался в летнюю кухню, где спал его обидчик. Злоумышленник в темноте не сразу обнаружил знакомого и тот успел проснуться. Завязалась драка, в ходе которой мститель ударил потерпевшего ножом в нижнюю часть спины, причинив колото-резанную рану левой поясничной области, проникающую в брюшную полость.

После этого нападавшего задержали. В содеянном он сознался.

Фото из архива ИА «Высота 102»