Происшествия

Преподаватель колледжа перечислила украинским преступникам 4 млн рублей

Происшествия 06.12.2023 16:09
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06.12.2023 16:09


В Волгограде преподаватель колледжа перечислила украинским мошенникам 4 миллиона рублей. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, преступники на этот раз воспользовались уже отлаженной схемой, сообщив об оформлении на женщину несанкционированного кредита. 

В отдел полиции Центрального района 66-летняя жительница Волгограда обратилась накануне, 5 декабря. 

Со слов женщины, более месяца назад ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, и сообщили о проводимой спецоперации по изобличению недобросовестных банковских работников, которые якобы причастны к оформлению на нее несанкционированного кредита, – рассказали в главке полиции. – В итоге звонившие убедили волгоградку оформить онлайн кредит и вместе с личными сбережениями перевести деньги на «безопасный» счет. 

Преподаватель колледжа выполнила все требования мошенников и перевела на указанные счета сумму более четырех миллионов. 

В настоящее время принимаются меры по установлению злоумышленников, – сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области и напоминают волгоградцам о том, что подобные звонки о якобы зафиксированных попытках оформления несанкционированного кредита, а также предложения по переводу денег на «безопасные» счета поступают только от мошенников! Прервите разговор сразу после того, как услышите подобную информацию, а для собственного спокойствия сходите в отделение вашего банка, чтобы убедиться в сохранности ваших средств. 

Напомним, ранее ИА «Высота 102» рассказывало о том, что украинские преступники используют самые разные схемы и разводят россиян в том числе с помощью современных технологий. Так, одна из жертв мошенников подробно рассказал корреспондентам информагентства о том, как попал ловушку злоумышленников. Примечательно, что украинцы использовали в этом случае Тома Круза.

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