Происшествия

В Волгограде грудничок с пневмонией через неделю умер от фруктовой семечки

Происшествия 06.12.2023 13:59
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06.12.2023 13:59


В Волгограде произошла странная история со смертью грудного ребенка. Как стало известно V102.RU, восьмимесячный малыш с воспалением легких скончался от инородного тела в трахее спустя неделю после госпитализации. 

— Девочка попала в 15-ю больницу Волгограда. Ее привезли из дома на машине скорой 24 ноября. Предварительно поставили диагноз внебольничная пневмония, 2 декабря она скончалась, — рассказал собственный источник «Высоты 102». — При вскрытии оказалось, что в трахее ребенка нашли семечку от фрукта, что и стало причиной смерти. 

Известно, что ребенка доставили в больницу из Красноармейского района Волгограда. Вызов поступил из дома по улице Пролетарской. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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