Происшествия

В Волгоградской области пенсионер подавился картошкой и умер

Происшествия 20.06.2022 11:46
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20.06.2022 11:46


В Михайловке Волгоградской области накануне произошло трагическое происшествие. Как стало известно ИА «Высота 102», 66-летний мужчина умер, подавившись едой. 

— Организована доследственная проверка, — рассказал информагентству руководитель Фроловского МрСО СУ СКР по Волгоградской области Алексей Князев. — Выясняются все обстоятельства произошедшего. 

Известно, что пенсионер скончался после ужина в собственном доме по улице Омской. Трагическое происшествие случилось на глазах у его жены. Мужчина попробовал картошку с грибами и тут же подавился. Супруга похлопала мужа по спине, пенсионер встал из-за стола, выпил стакан воды и упал на пол. Прибывшим на место врачам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть.  

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