В Волгоградской области пенсионер подавился картошкой и умер

В Михайловке Волгоградской области накануне произошло трагическое происшествие. Как стало известно ИА «Высота 102», 66-летний мужчина умер, подавившись едой.
— Организована доследственная проверка, — рассказал информагентству руководитель Фроловского МрСО СУ СКР по Волгоградской области Алексей Князев. — Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Известно, что пенсионер скончался после ужина в собственном доме по улице Омской. Трагическое происшествие случилось на глазах у его жены. Мужчина попробовал картошку с грибами и тут же подавился. Супруга похлопала мужа по спине, пенсионер встал из-за стола, выпил стакан воды и упал на пол. Прибывшим на место врачам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть.
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