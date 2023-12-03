Происшествия

«Он шел как самоубийца»: в Волжском маршрутка №246 насмерть сбила пешехода

Происшествия 03.12.2023 10:54
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03.12.2023 10:54


 
В Волжском камеры видеонаблюдения зафиксировали смертельное ДТП. Как сообщает V102.RU со ссылкой на запись Powernet, происшествие случилось на улице Мира,27 сегодня, 3 декабря, в 6-55 ч.
На кадрах видно, что мужчина нетвердой походкой выходит на проезжую часть, то начинает движение, то останавливается. Машинам приходилось объезжать странного пешехода. Однако он все-таки попал под колеса маршрутки.
После удара его отбросило на несколько метров.
В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что 30-летний мужчина пересекал проезжую часть в неположенном месте слева направо по ходу движения автомобилей. 

- В результате на него наехал ГАЗ Луидор. Маршрутное такси было без пассажиров, на линии не работало.  За рулем микроавтобуса находился 35-летний водитель. Пешеход скончался до прибытия скорой помощи, - прокомментировали в главке. 
Видео Powernet, фото ГУ МВД по Волгоградской области

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