«Он шел как самоубийца»: в Волжском маршрутка №246 насмерть сбила пешехода





В Волжском камеры видеонаблюдения зафиксировали смертельное ДТП. Как сообщает V102.RU со ссылкой на запись Powernet, происшествие случилось на улице Мира,27 сегодня, 3 декабря, в 6-55 ч.

После удара его отбросило на несколько метров.

После удара его отбросило на несколько метров.

В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что 30-летний мужчина пересекал проезжую часть в неположенном месте слева направо по ходу движения автомобилей. В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что 30-летний мужчина пересекал проезжую часть в неположенном месте слева направо по ходу движения автомобилей.





- В результате на него наехал ГАЗ Луидор. Маршрутное такси было без пассажиров, на линии не работало. За рулем микроавтобуса находился 35-летний водитель. Пешеход скончался до прибытия скорой помощи, - прокомментировали в главке.



На кадрах видно, что мужчина нетвердой походкой выходит на проезжую часть, то начинает движение, то останавливается. Машинам приходилось объезжать странного пешехода. Однако он все-таки попал под колеса маршрутки.