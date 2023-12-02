Федеральные новости

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил доплачивать пенсионерам

Федеральные новости 02.12.2023 11:50
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02.12.2023 11:50


Член высшего совета ЛДПР, депутат ГД РФ Ярослав Нилов считает справедливым после индексации пенсий на уровень инфляции доплачивать ее получателям разницу за месяц. Как сообщает V102.RU, об этом председатель комитета нижней палаты российского парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов заявил в «Парламентской газете».

— Мое предложение — с 1 января индексировать на какой-либо прогнозный индекс, с 1 февраля индексировать уже на уровень фактической инфляции и доплачивать, если индекс был неверен, — сказал парламентарий. — Либо пойти еще более простым путем — проиндексировать пенсии с 1 февраля, но распространить эту индексацию задним числом, то есть с 1 января, и доплатить всем пенсионерам разницу за месяц.

Политик отмечает, что это поспособствует сохранению социальной справедливости. Нилов пояснил, что в связи с окончанием переходного периода с 2025 года пенсии проиндексируют с 1 февраля на индекс фактической инфляции, а с 1 апреля в зависимости от возможностей бюджета Пенсионного фонда. 

Напомним, ГД РФ 14 ноября законодательно утвердила решения о повышении пенсий в 2024 году двум категориям граждан — военным пенсионерам и неработающим пенсионерам. Индексация в общей сложности коснется около 35 миллионов человек.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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