Федеральные новости

В России 35 миллионам человек в 2024 году повысят пенсии

Федеральные новости 14.11.2023 15:09
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14.11.2023 15:09


Государственная дума РФ сегодня, 14 ноября, законодательно утвердила решения о повышении пенсий в 2024 году двум категориям граждан - военным пенсионерам и неработающим пенсионерам. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Госдуму РФ, индексация в общей сложности затронет порядка 35 миллионов человек.

Страховые пенсии по старости увеличатся в России с 1 января 2024 года на 7,5%. Закон принят во втором и третьем чтениях по поручению президента РФ. Под эту индексацию, как уточнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, попадают более 32 миллионов человек. 

С 1 октября 2024 года на 4,5% проиндексируют пенсии военных пенсионеров, а также приравненных к ним лиц. 

Поправки в закон «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения РФ, и их семей» приняты во втором и третьем чтениях.

Это повышение коснется более 2,7 миллиона человек. 

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