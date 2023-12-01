Расследования

Прокуратура: в Волжском на месте ЧП обнаружен труп мужчины

Расследования 01.12.2023 18:54
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01.12.2023 18:54


Прокуратура Волгоградской области сообщила об одном погибшем в результате ЧП в городе Волжском Волгоградской области. По предварительным данным надзорного органа, погибший – хозяин квартиры, в которой произошел пожар. 

– На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал и.о. прокурора города Волжского Евгений Куканов.  На месте происшествия обнаружен труп предположительно 66-летнего брата хозяйки квартиры, – сообщила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. 

В прокуратуре также уточняют, что повреждений других квартир не зафиксировано. 

– По итогам надзорной проверки при наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – уточняет Черединина. 

Напомним, на пожар в доме по ул. Пионерской в Волжском расчеты МЧС прибыли около 17.00. Изначально администрация города сообщала, что возгоранию предшествовал взрыв газа, однако позже в мэрии данную информацию опровергли, уточнив, что причина пожара выясняется. 

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