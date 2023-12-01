Прокуратура: в Волжском на месте ЧП обнаружен труп мужчины





Прокуратура Волгоградской области сообщила об одном погибшем в результате ЧП в городе Волжском Волгоградской области. По предварительным данным надзорного органа, погибший – хозяин квартиры, в которой произошел пожар.

– На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал и.о. прокурора города Волжского Евгений Куканов. На месте происшествия обнаружен труп предположительно 66-летнего брата хозяйки квартиры, – сообщила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

В прокуратуре также уточняют, что повреждений других квартир не зафиксировано.

– По итогам надзорной проверки при наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – уточняет Черединина.

Напомним, на пожар в доме по ул. Пионерской в Волжском расчеты МЧС прибыли около 17.00. Изначально администрация города сообщала, что возгоранию предшествовал взрыв газа, однако позже в мэрии данную информацию опровергли, уточнив, что причина пожара выясняется.