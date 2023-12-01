Мэрия Волжского опровергла свою версию о взрыве газа в жилом доме

Версия о взрыве бытового газа в многоквартирном доме №28 по улице Пионерской в Волжском не подтвердилась. Об этом, как передает V102.RU, сообщила администрация Волжская, которая первоначально и сообщала о взрыве и пожаре в пятиэтажке.

- В 16.58 на пульт диспетчера службы 112 поступило сообщение о возгорании в доме № 28 по улице Пионерской. Возгорание произошло в двух квартирах на пятом этаже. В доме частично пострадала межквартирная стена, - сообщила мэрия Волжского. - Причина происшествия, связанная с бытовым газом не подтвердилась. Что стало источником возгорания устанавливают специалисты.





В ГУ МЧС России по Волгоградской области ранее сообщили, что в одной из квартир дома горели домашние вещи на площади 15 кв.м. Пострадал мужчина, его личность устанавливается.

Пожарные расчеты 32 ПСЧ ликвидировали горение в 17.19. Причина возгорания пока не установлена.

Ранее, напомним, администрация Волжского сообщила, что в доме №28 по улице Пионерской, по предварительной информации, произошел взрыв бытового газа. Больше никто из оперативных служб эту версию не озвучивал.

Фото: ИА «Высота 102»