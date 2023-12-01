Происшествия

Мэрия Волжского опровергла свою версию о взрыве газа в жилом доме

Происшествия 01.12.2023 18:26
0
01.12.2023 18:26


Версия о взрыве бытового газа в многоквартирном доме №28 по улице Пионерской в Волжском не подтвердилась. Об этом, как передает V102.RU, сообщила администрация Волжская, которая первоначально и сообщала о взрыве и пожаре в пятиэтажке.

- В 16.58 на пульт диспетчера службы 112 поступило сообщение о возгорании в доме № 28 по улице Пионерской. Возгорание произошло в двух квартирах на пятом этаже. В доме частично пострадала межквартирная стена, - сообщила мэрия Волжского. - Причина происшествия, связанная с бытовым газом не подтвердилась. Что стало источником возгорания устанавливают специалисты.


В ГУ МЧС России по Волгоградской области ранее сообщили, что в одной из квартир дома горели домашние вещи на площади 15 кв.м. Пострадал мужчина, его личность устанавливается.

Пожарные расчеты 32 ПСЧ ликвидировали горение в 17.19. Причина возгорания пока не установлена.

Ранее, напомним, администрация Волжского сообщила, что в доме №28 по улице Пионерской, по предварительной информации, произошел взрыв бытового газа. Больше никто из оперативных служб эту версию не озвучивал.

Фото: ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
01.12.2023 20:56
Происшествия 01.12.2023 20:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.12.2023 20:13
Происшествия 01.12.2023 20:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.12.2023 18:13
Происшествия 01.12.2023 18:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.12.2023 17:48
Происшествия 01.12.2023 17:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.12.2023 17:23
Происшествия 01.12.2023 17:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.12.2023 16:43
Происшествия 01.12.2023 16:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.12.2023 13:29
Происшествия 01.12.2023 13:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.12.2023 12:50
Происшествия 01.12.2023 12:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.12.2023 09:54
Происшествия 01.12.2023 09:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.11.2023 20:16
Происшествия 30.11.2023 20:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.11.2023 15:31
Происшествия 30.11.2023 15:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.11.2023 14:28
Происшествия 30.11.2023 14:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.11.2023 13:16
Происшествия 30.11.2023 13:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.11.2023 12:04
Происшествия 30.11.2023 12:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.11.2023 10:03
Происшествия 30.11.2023 10:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:56
В Волгограде легковушка въехала в трамвай, пострадал ребенокСмотреть фотографии
20:13
«Стена обрушилась у соседей»: что известно о ЧП в жилом доме города ВолжскогоСмотреть фотографии
20:05
В Волгоградской области ищут черных лесорубов, уничтоживших ясениСмотреть фотографии
19:19
В Волгограде главврачей соберут на беседу после жалобы пациенткиСмотреть фотографии
18:54
Прокуратура: в Волжском на месте ЧП обнаружен труп мужчиныСмотреть фотографии
18:26
Мэрия Волжского опровергла свою версию о взрыве газа в жилом домеСмотреть фотографии
18:13
Очевидцы опубликовали видео с места ЧП в ВолжскомСмотреть фотографии
17:48
В Волжском Волгоградской области взорвался газ в квартиреСмотреть фотографии
17:24
Новые газомоторные автобусы с 1 декабря усилили три маршрута в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:23
Волгоградского альфонса-«удаленщика» осудят в АстраханиСмотреть фотографии
16:43
Торговец хурмой столкнулся с двумя грузовиками в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:29
Минимаркет в поселке Сады Придонья: новый уровень комфорта для местных жителейСмотреть фотографии
16:11
«Не давали никакой конкретики»: чиновники пообещали подвоз дошкольников из расселяемого детсада во ФроловоСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде 8-летний ребенок сломал позвоночник на аттракционе предпринимателяСмотреть фотографии
15:25
Чумная свинина не добралась до столов волгоградцевСмотреть фотографии
15:07
В Волгограде специалистов по БПЛА начнут готовить со школьной скамьиСмотреть фотографии
14:59
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-3 лучших дебетовых карт с кешбэкомСмотреть фотографии
14:54
Бочаров обозначил задачи развития муниципалитетов на 2024 годСмотреть фотографии
14:48
В воздухе после ЧП на складе с реагентами в Волгограде отравляющих веществ не нашлиСмотреть фотографии
13:50
Облсуд в Волгограде снизил на два месяца срок осужденному за взятки полковнику ФСИНСмотреть фотографии
13:29
Укравший iPhone волгоградец явился с повинной после видео на «Высоте 102»Смотреть фотографии
13:02
Хочешь ехать – плати больше: в Волгограде такси подорожало на 21% из-за дефицита водителейСмотреть фотографии
13:01
ВТЗ признан победителем конкурса «Лидер высоких технологий»Смотреть фотографии
12:50
В Волгограде задержали иностранца после коррупционного предложения полицейскомуСмотреть фотографии
12:31
В Волгограде 10 орденов Мужества передали родным погибших участников СВОСмотреть фотографии
12:11
Андрей Бочаров: на поддержку участников СВО в регионе направлено больше трех миллиардовСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде судья Музраев отправлен в отставкуСмотреть фотографии
10:43
В Волгограде обнаружили вирус АЧС в наборе для холодцаСмотреть фотографии
10:00
Волгоградские производители рванули вперед: ИПП составил 102,4%Смотреть фотографии
09:54
Автомобиль сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в ВолгоградеСмотреть фотографии
 