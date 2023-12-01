В Волжском Волгоградской области взорвался газ в квартире

Пожарные расчеты тушат возгорание в одной из квартир жилого дома в Волжском, где, по предварительной информации, произошел взрыв бытового газа, передает V102.RU.

– По предварительной информации, на Пионерской, 28 произошел взрыв бытового газа. В настоящее время возгорание квартиры, – сообщила администрация Волжского.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что вызов о происшествии поступил в оперативные службы в 16.58.

– В доме, в одной из квартир горели домашние вещи на площади 15 кв.м. Пострадал мужчина (личность устанавливается). Пожарные расчеты 32 ПСЧ ликвидировали горение в 17.19. Причина пожара устанавливается, – сообщили в ведомстве.

В социальных сетях сообщают, что возгорание ликвидируют в настоящее время уже в двух квартирах. Однако в ГУ МЧС на момент публикации подтвердить данную информацию не удалось.