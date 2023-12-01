Происшествия

В Волжском Волгоградской области взорвался газ в квартире

Происшествия 01.12.2023 17:48
0
01.12.2023 17:48


Пожарные расчеты тушат возгорание в одной из квартир жилого дома в Волжском, где, по предварительной информации, произошел взрыв бытового газа, передает V102.RU.

– По предварительной информации, на Пионерской, 28 произошел взрыв бытового газа. В настоящее время возгорание квартиры, – сообщила администрация Волжского.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что вызов о происшествии поступил в оперативные службы в 16.58.

– В доме, в одной из квартир горели домашние вещи на площади 15 кв.м. Пострадал мужчина (личность устанавливается). Пожарные расчеты 32 ПСЧ ликвидировали горение в 17.19. Причина пожара устанавливается, – сообщили в ведомстве.

В социальных сетях сообщают, что возгорание ликвидируют в настоящее время уже в двух квартирах. Однако в ГУ МЧС на момент публикации подтвердить данную информацию не удалось. 

Фото: Волгоград №1 / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
01.12.2023 18:13
Происшествия 01.12.2023 18:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.12.2023 17:23
Происшествия 01.12.2023 17:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.12.2023 16:43
Происшествия 01.12.2023 16:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.12.2023 13:29
Происшествия 01.12.2023 13:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.12.2023 12:50
Происшествия 01.12.2023 12:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.12.2023 09:54
Происшествия 01.12.2023 09:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.11.2023 20:16
Происшествия 30.11.2023 20:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.11.2023 15:31
Происшествия 30.11.2023 15:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.11.2023 14:28
Происшествия 30.11.2023 14:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.11.2023 13:16
Происшествия 30.11.2023 13:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.11.2023 12:04
Происшествия 30.11.2023 12:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.11.2023 10:03
Происшествия 30.11.2023 10:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.11.2023 09:54
Происшествия 30.11.2023 09:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.11.2023 19:52
Происшествия 29.11.2023 19:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.11.2023 18:47
Происшествия 29.11.2023 18:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:13
Очевидцы опубликовали видео с места ЧП в ВолжскомСмотреть фотографии
17:48
В Волжском Волгоградской области взорвался газ в квартиреСмотреть фотографии
17:24
Новые газомоторные автобусы с 1 декабря усилили три маршрута в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:23
Волгоградского альфонса-«удаленщика» осудят в АстраханиСмотреть фотографии
16:43
Торговец хурмой столкнулся с двумя грузовиками в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:29
Минимаркет в поселке Сады Придонья: новый уровень комфорта для местных жителейСмотреть фотографии
16:11
«Не давали никакой конкретики»: чиновники пообещали подвоз дошкольников из расселяемого детсада во ФроловоСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде 8-летний ребенок сломал позвоночник на аттракционе предпринимателяСмотреть фотографии
15:25
Чумная свинина не добралась до столов волгоградцевСмотреть фотографии
15:07
В Волгограде специалистов по БПЛА начнут готовить со школьной скамьиСмотреть фотографии
14:59
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-3 лучших дебетовых карт с кешбэкомСмотреть фотографии
14:54
Бочаров обозначил задачи развития муниципалитетов на 2024 годСмотреть фотографии
14:48
В воздухе после ЧП на складе с реагентами в Волгограде отравляющих веществ не нашлиСмотреть фотографии
13:50
Облсуд в Волгограде снизил на два месяца срок осужденному за взятки полковнику ФСИНСмотреть фотографии
13:29
Укравший iPhone волгоградец явился с повинной после видео на «Высоте 102»Смотреть фотографии
13:02
Хочешь ехать – плати больше: в Волгограде такси подорожало на 21% из-за дефицита водителейСмотреть фотографии
13:01
ВТЗ признан победителем конкурса «Лидер высоких технологий»Смотреть фотографии
12:50
В Волгограде задержали иностранца после коррупционного предложения полицейскомуСмотреть фотографии
12:31
В Волгограде 10 орденов Мужества передали родным погибших участников СВОСмотреть фотографии
12:11
Андрей Бочаров: на поддержку участников СВО в регионе направлено больше трех миллиардовСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде судья Музраев отправлен в отставкуСмотреть фотографии
10:43
В Волгограде обнаружили вирус АЧС в наборе для холодцаСмотреть фотографии
10:00
Волгоградские производители рванули вперед: ИПП составил 102,4%Смотреть фотографии
09:54
Автомобиль сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:18
СК: под Волгоградом не проживающая с сыном-инвалидом мать присваивала его выплатыСмотреть фотографии
08:15
Коммуналка съедает пятую часть расходов волгоградцев на платные услугиСмотреть фотографии
07:39
В Волгограде лодочнику грозит колония за смертельное столкновение с баржейСмотреть фотографии
21:30
Экс-главу мусорной компании осудили за обман с утилизацией отходов из КалачаСмотреть фотографии
21:07
В Волгограде раскрыли подробности совершенного депутатом Анненко преступленияСмотреть фотографии
20:26
Чиновники Волгоградской области все вместе помолились о добрых делахСмотреть фотографии
 