В Волгограде перепроверят воздух после ЧП на складе с хлором





В Тракторозаводском районе Волгограда проверили воздух после утреннего происшествия на складе с химическими реагентами. По результатам исследования, сообщает ИА «Высота 102», превышения предельно допустимой концентрации веществ в зоне жилой застройки не зафиксировано.

– В ходе выезда на территорию ВОС Тракторозаводского района специалистами ГБУ ВО «РЦЭК» осуществлен отбор проб атмосферного воздуха. Пробы взяты в двух точках жилой зоны, прилегающей к станции водоочистки. Проведенный анализ показал отсутствие в образцах воздуха хлора. Содержание хлористого водорода не превышает ПДК, – сообщили в администрации региона.

Уточняется, что вечером специалисты повторно побывают на территории ВОС и произведут еще один отбор проб воздуха.

Также сообщается, что жалоб от жителей в течение дня не поступало. Если таковые все-таки имеются, необходимо звонить в ГБУ ВО «РЦЭК» по номеру 94-00-34.