Происшествия

В мэрии Волгограда подтвердили ЧП на складе с реагентами

Происшествия 30.11.2023 10:03
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30.11.2023 10:03


В мэрии Волгограда прокомментировали утечку хлора на на складе ВОС ТЗР, произошедшей сегодня, 30 ноября,  в Тракторозаводском районе, сообщает V102.RU.

— Сегодня утром на водоочистных сооружениях Тракторозаводского района был зафиксирован факт неисправности запорной арматуры на складе хранения химических реагентов. В соответствии с алгоритмом действий на место были вызваны и оперативно прибыли все экстренные службы, в том числе муниципальная служба спасения. В результате происшествия пострадавших нет, работу в штатном режиме станция не прекращала, подача ресурса осуществляется в обычном режиме, — пояснили в горадмине. 

Уточняется, что угрозы для персонала и жителей района нет. Оперативно проведенные замеры показали, что предельно допустимые концентрации по вредным веществам за территорией предприятия не превышены. 

— В настоящее время исправность запорной арматуры полностью восстановлена. На территории предприятия продолжают работать оперативные службы и специализированная лаборатория, — резюмировали в администрации Волгограда. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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