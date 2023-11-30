В мэрии Волгограда подтвердили ЧП на складе с реагентами

В мэрии Волгограда прокомментировали утечку хлора на на складе ВОС ТЗР, произошедшей сегодня, 30 ноября, в Тракторозаводском районе, сообщает V102.RU.

— Сегодня утром на водоочистных сооружениях Тракторозаводского района был зафиксирован факт неисправности запорной арматуры на складе хранения химических реагентов. В соответствии с алгоритмом действий на место были вызваны и оперативно прибыли все экстренные службы, в том числе муниципальная служба спасения. В результате происшествия пострадавших нет, работу в штатном режиме станция не прекращала, подача ресурса осуществляется в обычном режиме, — пояснили в горадмине.

Уточняется, что угрозы для персонала и жителей района нет. Оперативно проведенные замеры показали, что предельно допустимые концентрации по вредным веществам за территорией предприятия не превышены.

— В настоящее время исправность запорной арматуры полностью восстановлена. На территории предприятия продолжают работать оперативные службы и специализированная лаборатория, — резюмировали в администрации Волгограда.

Фото: архив ИА «Высота 102»