Арбитражный суд Волгоградской области прекратил производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «Ситиматик-Волгоград». Как сообщает V102.RU со ссылкой на определение арбитража, вынесенное 28 ноября текущего года, основанием для такого решения послужил отказ обратившейся в суд компании ООО «Сфера чистоты» (входит в Группу «Чистый город») от заявления о признании «Ситиматик-Волгоград» банкротом.

Заявление было отозвано, так как бывший региональный оператор погасил свою задолженность перед этой компанией, которая является оператором объекта по обработке и захоронению отходов.

Данное определение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Согласно картотеке суда, в настоящее время открытых дел о банкротстве ООО «Ситиматик-Волгоград» в производстве арбитражного суда Волгоградской области нет.

Ранее сообщалось, что у ООО «Ситиматик-Волгоград» возникла задолженность перед 10 компаниями - ООО «Индустрия чистоты», ООО «Ресурс Лайн», ООО «Трансэколайн», ООО «Сфера чистоты», ООО «Спецпроект», ООО «Спецавтотранс», ООО «Экосфера», ООО «Волга-бизнес», ООО «Волга-Д» и ООО «Эковывоз».

Напомним, что ООО «Ситиматик-Волгоград» с 14 июля текущего года лишили статуса регоператора из-за неудовлетворительной работы и многочисленных жалоб жителей региона, возмущенных мусорными завалами на улицах. С 1 августа работой по вывозу мусора в Волгоградской области занимается ООО «ЭкоЦентр», входящее в ГК «Чистый город», которое получило статус временного регоператора.