







Бывший региональный оператор по обращению с ТКО в Волгоградской области ООО «Ситиматик-Волгоград», лишенный этого статуса с 14 июля, заявил о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Данная информация, как передает V102.RU, опубликована в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений.

Согласно опубликованным данным, у «Ситиматик-Волгоград» возникла задолженность перед 10 компаниями - ООО «Индустрия чистоты», ООО «Ресурс Лайн», ООО «Трансэколайн», ООО «Сфера чистоты», ООО «Спецпроект», ООО «Спецавтотранс», ООО «Экосфера», ООО «Волга-бизнес», ООО «Волга-Д» и ООО «Эковывоз».

В сообщении говорится: - В связи с появлением у Общества с ограниченной ответственностью «Ситиматик-Волгоград» следующих признаков банкротства: удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами; органом должника, уполномоченным в соответствии с его учредительными документами на принятие решения о ликвидации должника, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника; обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает невозможной хозяйственную деятельность должника; должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества, и в соответствии с абз. 2 п. 4 ст. 37 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) » заявитель намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ООО «Ситиматик-Волгоград» несостоятельным (банкротом).

Напомним, что ООО «Ситиматик-Волгоград» с 14 июля текущего года лишили статуса регоператора из-за неудовлетворительной работы и многочисленных жалоб жителей региона, возмущенных мусорными завалами на улицах. С 1 августа работой по вывозу мусора в Волгоградской области будет заниматься ООО «ЭкоЦентр», входящее в ГК «Чистый город», которое получило статус временного регоператора.

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