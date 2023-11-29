Расследования

Волгоградский экс-депутат Андрей Анненко приедет из дома на первый суд

Расследования 29.11.2023 11:33
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29.11.2023 11:33


В Центральном районном суде назначена дата первого заседания по уголовному делу в отношении 52-летнего экс-депутата гордумы Андрея Анненко и его 39-летнего помощника Сергея Путивки, обвиняемых в покушении на мошенничество, сообщает V102.RU. 

По информации картотеки суда, процесс назначен на 30 ноября на 14.30. Анненко и его помощнику вменяют ст. 30 ч. 3 ст. 159 ч. 3 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Вину в инкриминируемом деянии экс-депутат категорически отрицает, в то время как его помощник признает в полном объеме. Бывший народный избранник находится под домашним арестом, его подельнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.   

Анненко заключили в СИЗО на два месяца 7 июля 2023 года, однако Центральный районный суд Волгограда постановлением от 28 августа отказал следственному органу в продлении меры пресечения в виде заключения под стражу и отправил коммуниста под домашний арест. 

Андрей Анненко состоит в КПРФ с 2012 года. На сайте Волгоградской гордумы ранее указывалось, что он является первым секретарем Советского районного комитета КПРФ Волгограда и членом областного комитета КПРФ Волгоградской области. В гордуме он возглавлял комитет по экономике, промышленности и предпринимательству.

Помощник депутата Сергей Путивка в 2020 году оказался в центре скандала со строительством многоквартирного дома в Советском районе Волгограда. Факт строительства четырехэтажного дома по улице Тимирязева, 42А дома с нарушением требований законодательства был установлен областной прокуратурой. 

Фамилия Путивки фигурировала и в уголовном деле о мошенничестве, которое в 2015 году возбуждало УМВД по Волгограду. О дальнейшей судьбе дела неизвестно. В открытой базе данных волгоградских судов сведения о вынесенном приговоре в отношении Путивки отсутствуют. 

По информации ресурса «Выборы России», Путивка в 2018 году баллотировался в депутаты гордумы от КПРФ по Советскому округу, но так и не прошел. Оказавшийся под следствием помощник Анненко родился недалеко от Берлина в городе Потсдам. Ранее не судим, жил в Волгограде, окончил ВА МВД РФ в 2006 году. В свое время был зарегистрирован как ИП.    

Напомним, как установлено следствием, в феврале 2023 года фигуранты уголовного дела, узнав о конфликте между их знакомым юристом и директором одной из УК по поводу оплаты юруслуг, решили похитить часть выплаченного мужчине гонорара. 

Для убедительности они придумали версию о том, что у директора управляющей компании и сотрудников правоохранительных органов якобы имеются материалы и записи, свидетельствующие о незаконности действий юриста при оказании услуг. 

Под предлогом урегулирования конфликта обвиняемые пообещали знакомому за 400 тысяч рублей решить вопрос  о непривлечении его к уголовной ответственности. В свою очередь юрист сообщил о поступившем предложении в правоохранительные органы. После получения требуемой суммы сообщников задержали. 

Коллаж: ИА «Высота 102»

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