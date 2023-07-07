Депутата Волгоградской гордумы от КПРФ Андрея Анненко подозревают в мошенничестве

Депутата Волгоградской городской думы от КПРФ Андрея Анненко подозревают в мошенничестве. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 7 июля, народного избранника заключили под стражу на два месяца.

— Процесс по мере пресечения прошел сегодня в Центральном районном суде. Дело будут рассматривать в закрытом режиме. Об этом настоятельно просило следствие. Суд удовлетворил просьбу. Анненко пробудет в СИЗО № 1 как минимум два месяца. Ему вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере — Прим. ред.). Пока Анненко проходит по делу один, — сообщил ИА «Высота 102» собственный источник в силовых структурах.

Напомним, что накануне коллеги по партии, депутаты и журналисты буквально сбились с ног в поиске 52-летнего коммуниста. Депутат Волгоградской областной думы от КПРФ Алексей Буров признался «Высоте 102», что «звонил ему, его супруге, но телефоны у них отключены». Последний пост в Telegram-канале политика датирован 6 июля. В нем сообщалось о выборах депутатов органов местного самоуправления на новых территориях РФ. Силовые ведомства пока никак не комментируют задержание и заключение под стражу Андрея Анненко.

Согласно открытым данным, Анненко состоит в КПРФ с 2012 года. Политик является первым секретарем Советского районного комитета КПРФ Волгограда и членом областного комитета КПРФ Волгоградской области. В городской думе ему доверили комитет по экономике, промышленности и предпринимательству.

Читайте также:

В Волгограде потеряли депутата гордумы от КПРФ Андрея Анненко