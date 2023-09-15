Расследования

Волгоградского депутата Андрея Анненко отпустили домой из СИЗО

Расследования 15.09.2023 19:44
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15.09.2023 19:44


Депутата Волгоградской городской думы от КПРФ Андрея Анненко, подозреваемого в мошенничестве, отпустили из СИЗО. Как ранее сообщало V102.RU, народному избраннику вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).  

— Центральный районный суд Волгограда своим постановлением от 28 августа отказал следственному органу в продлении Андрею Анненко меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении обвиняемого  избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — прокомментировали информагентству в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. 

Уточняется, что отказ обусловлен тем, что в представленных суду материалах отсутствуют достоверные сведения о том, что Анненко может каким-либо образом воздействовать на свидетелей, скрыться от следствия или воспрепятствовать расследованию.

— В ходе судебного заседания убедительные мотивы, из которых следовало бы, что интересы следствия не могут быть обеспечены иной, более мягкой мерой пресечения также представлены не были, — добавили в объединенной пресс-службе судов региона.

В итоге коммуниста поместили под домашний арест до 30 сентября 2023 года. Обвиняемому запретили выходить из дома, общаться с участниками процесса, коммуницировать в Сети и получать или отправлять почту. Постановление никто из участников уголовного процесса не обжаловал. 

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