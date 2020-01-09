Политика

«Я с Волгоградской гордумы – строю дом»: помощник депутата оказался в центре скандала с недвижимостью

Политика 09.01.2020 17:59
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09.01.2020 17:59




Помощник депутата Волгоградской городской думы оказался в центре скандала со строительством многоквартирного дома. Свои опасения по поводу возведения в частном секторе Советского района четырехэтажки выразили горожане, проживающие по-соседству, сообщает ИА «Высота 102». Жилмассив расположен вблизи ЖК «Комарово».

Земельный участок принадлежит Сергею Путивке, который в 2018 году баллотировался в депутаты гордумы от КПРФ по Советскому округу. Однако кандидат проиграл, получив в четыре раза меньше голосов, чем победитель. Согласно данным с сайта представительного собрания, в настоящее время Путивка является помощником народного избранника от КПРФ Андрея Анненко. 
Местная жительница Ангелина Назарова рассказала информагентству, что в новогодние праздники на строительном объекте кипела работа – шумела тяжела техника, возле окон соседних домов сновала стрела автокрана. Соседей поражает скорость проводимых работ – за месяц дом вырос почти на четыре этажа. Беспокоит граждан и то, что на стройку беспрепятственно могут попасть дети. 

Забор имеется, а вот на воротах застройщик сэкономил – въезд на территорию ограждает деревянная доска, которую легко перешагнуть. Сотрудников охраны на объекте, как впрочем и рабочих, съемочная группа «Высоты 102» в разгар рабочего дня 9 января не обнаружила. Таблички с информацией о ходе, сроках строительства и застройщике также отсутствуют.
Беседы жителей с господином Путивкой к мирному урегулированию ситуации не привели. Граждане посчитавшие, что строители нарушают тишину, обратились с заявлением в полицию. Помощник «слуги народа» в присутствии собеседников тоже позвонил в «02». «Я – сотрудник Волгоградской городской думы Путивка Сергей Сергеевич. Я здесь строю дом частный. Сосед выходит – угрожает, кидается драться», - поведал правоохранителям помощник депутата. 
Полицейским Путивка сообщил, что строит частный дом, жителям сначала рассказал о гараже, затем и вовсе заявил, что «безвозмездно раздаст» жилье переселенцам из аварийного жилья. В присутствии жителей он неоднократно упоминал, что работает в городской думе, показывал удостоверение. Удивленные поведением помощника депутата граждане предположили, что эта информация каким-то образом должна была повлиять на их настрой. 
В мэрии Волгограда ИА «Высота 102» пояснили, что Сергей Путивка строит все-таки многоквартирный дом. Соответствующее разрешение сроком на 12 месяцев муниципалитет ему выдал в декабре 2019 года. Строение рассчитано на восемь квартир. Земельный участок площадью порядка 300 квадратных метров расположен в территориальной жилой зоне малоэтажных многоквартирных домов (Ж2).

Согласно данным с сайта администрации Волгограда, некий С.С. Путивка являлся одним из застройщиков дома №23 по улице Малиновского в Советском районе. В 2015 году суд решил снести признанный самостроем объект. Аналогичные судебные акты были вынесены еще по 14 строениям, расположенным в разных районах Волгограда. Квартиры в незаконных постройках приобретали люди, которые в итоге едва не остались без жилья. После многочисленных акций протестов власти Волгограда пошли навстречу горожанам и узаконили данные дома. В числе «амнистированных» оказался и дом №42 по улице Тимирязева, рядом с которым помощник депутата сейчас отстраивает новый многоквартирный дом.

Фамилия Путивки фигурировала и в уголовном деле о мошенничестве, которое в 2015 году возбуждало УМВД по Волгограду. Этот застройщик и его коллега Горбань во время следствия помещались под домашний арест. О дальнейшей судьбе уголовного дела неизвестно. В открытой базе данных волгоградских судов сведения о вынесенном приговоре в отношении Путивки и Горбаня отсутствуют. Не исключено, что дело было прекращено. Кроме того, в ходе предвыборной кампании 2018 года Путивка не сообщал в избирком о наличии у себя судимости.

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