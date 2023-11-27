Волгоградский «Спартак» подтвердил лидерство после победы в Астрахани

Красно-белые, идущие на первом месте в турнирной таблице, приехали на игры в соседний регион без нескольких своих лидеров. В Волгограде, в том числе, остались голкипер Пётр Федотов и капитан Михаил Рудай. Но даже в такой ситуации подопечные Владимира Карабутова успешно справились с поставленной задачей выиграть в обеих встречах. На позиции вратаря шанс проявить себя получили сменщики Федотова — Дмитрий Трусов и Валерий Буров. Отметим, что СШОР до противостояния со «Спартаком» не набрал ни одного очка и логично считался явным аутсайдером в этом туре.
Хотя в стартовом поединке гости почувствовали достойное сопротивление в дебютной четверти. В составе волгоградцев отличились Сергей Буланаев, Максим Шулев и пенальти реализовал Роман Усов. Хозяева ответили двумя точными попаданиями. Во втором периоде астраханцы сравняли, после чего красно-белые совершили мощнейший рывок и забили шесть голов подряд. СШОР успел до перерыва дважды огорчить соперников. Отдыхать команды ушли при счёте 9:5 в пользу спартаковцев.
В двух оставшихся восьмиминутках СШОР наиграл всего на одно результативное действие. Ватерполисты из Волгограда, в свою очередь, отправили девять матчей в сетку ворот оппонентов. «Спартак» одержал итоговую закономерную победу - 18:6. На счету лучшего бомбардира встречи Романа Усова четыре набранных балла.
В начале повторного матча лидеры турнира оформили три безответных гола, авторами которых стали Даниил Никитин, Артём Жабкин и Тимур Шайхутдинов. Вскоре хозяева впервые в игре огорчили гостей. При этом ещё до перерыва отметился Константин Киселев, исполнявший роль капитана на этом выезде. Однако СШОР сократил отставание до минус двух.
В десятом туре через неделю «Спартак», заработавший уже 51 очко, отправится в гости к сборной Беларуси.
Фото ГАУ ДО ВО «СШ по ВВС «Спартак-Волгоград» VK.com