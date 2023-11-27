Спорт

Волгоградский «Спартак» подтвердил лидерство после победы в Астрахани

Спорт 27.11.2023 14:33
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27.11.2023 14:33


Ватерполисты волгоградского «Спартака» продолжили победную серию  в девятом туре Суперлиги. В двух матчах на выезде действующие чемпионы страны уверенно переиграли СШОР из Астраханской области — 18:6 и 17:6, сообщает V102.RU.
 
Красно-белые, идущие на первом месте в турнирной таблице, приехали на игры в соседний регион без нескольких своих лидеров. В Волгограде, в том числе, остались голкипер Пётр Федотов и капитан Михаил Рудай. Но даже в такой ситуации  подопечные Владимира Карабутова успешно справились с поставленной задачей выиграть в обеих встречах. На позиции вратаря шанс проявить себя получили сменщики Федотова — Дмитрий Трусов и Валерий Буров. Отметим, что СШОР до противостояния со «Спартаком» не набрал ни одного очка и  логично считался явным аутсайдером в этом туре.
 
Хотя в стартовом поединке гости почувствовали достойное сопротивление  в дебютной четверти. В составе волгоградцев отличились Сергей Буланаев, Максим Шулев и пенальти реализовал Роман Усов. Хозяева ответили двумя точными попаданиями. Во втором периоде астраханцы сравняли, после чего красно-белые совершили мощнейший рывок и забили шесть голов подряд. СШОР успел до перерыва дважды огорчить  соперников. Отдыхать команды ушли при счёте 9:5 в пользу спартаковцев.
 
В двух оставшихся восьмиминутках СШОР наиграл всего на одно результативное действие. Ватерполисты из Волгограда, в свою очередь, отправили девять матчей в сетку ворот оппонентов. «Спартак» одержал итоговую закономерную победу - 18:6. На счету лучшего бомбардира встречи Романа Усова четыре набранных балла.
 
В начале повторного матча лидеры турнира оформили три безответных гола,  авторами которых стали Даниил Никитин, Артём Жабкин и Тимур Шайхутдинов.  Вскоре хозяева впервые в игре огорчили гостей. При этом ещё до перерыва отметился Константин Киселев, исполнявший роль капитана на этом выезде. Однако СШОР сократил отставание до минус двух.

В следующей четверти волгоградцы забили пять голов, а хозяева отличились дважды. Отрыв ожидаемо вырос. Красно-белые  сделали весомую заявку на очередной выигрыш.  За вторую половину встречи гости увеличили и без того весомое преимущество, позволил астраханцам два раза отличиться, а сами настреляли восемь голов и  снова забрали победу — 17:6.
 
В десятом туре через неделю «Спартак», заработавший уже 51 очко, отправится в гости к сборной Беларуси.
 
Фото  ГАУ ДО ВО «СШ по ВВС «Спартак-Волгоград»  VK.com

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