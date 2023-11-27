Волгоградский «Спартак» подтвердил лидерство после победы в Астрахани





Ватерполисты волгоградского «Спартака» продолжили победную серию в девятом туре Суперлиги. В двух матчах на выезде действующие чемпионы страны уверенно переиграли СШОР из Астраханской области — 18:6 и 17:6, сообщает V102.RU.







В следующей четверти волгоградцы забили пять голов, а хозяева отличились дважды. Отрыв ожидаемо вырос. Красно-белые сделали весомую заявку на очередной выигрыш. За вторую половину встречи гости увеличили и без того весомое преимущество, позволил астраханцам два раза отличиться, а сами настреляли восемь голов и снова забрали победу — 17:6.



Красно-белые, идущие на первом месте в турнирной таблице, приехали на игры в соседний регион без нескольких своих лидеров. В Волгограде, в том числе, остались голкипер Пётр Федотов и капитан Михаил Рудай. Но даже в такой ситуации подопечные Владимира Карабутова успешно справились с поставленной задачей выиграть в обеих встречах. На позиции вратаря шанс проявить себя получили сменщики Федотова — Дмитрий Трусов и Валерий Буров. Отметим, что СШОР до противостояния со «Спартаком» не набрал ни одного очка и логично считался явным аутсайдером в этом туре.Хотя в стартовом поединке гости почувствовали достойное сопротивление в дебютной четверти. В составе волгоградцев отличились Сергей Буланаев, Максим Шулев и пенальти реализовал Роман Усов. Хозяева ответили двумя точными попаданиями. Во втором периоде астраханцы сравняли, после чего красно-белые совершили мощнейший рывок и забили шесть голов подряд. СШОР успел до перерыва дважды огорчить соперников. Отдыхать команды ушли при счёте 9:5 в пользу спартаковцев.В двух оставшихся восьмиминутках СШОР наиграл всего на одно результативное действие. Ватерполисты из Волгограда, в свою очередь, отправили девять матчей в сетку ворот оппонентов. «Спартак» одержал итоговую закономерную победу - 18:6. На счету лучшего бомбардира встречи Романа Усова четыре набранных балла.В начале повторного матча лидеры турнира оформили три безответных гола, авторами которых стали Даниил Никитин, Артём Жабкин и Тимур Шайхутдинов. Вскоре хозяева впервые в игре огорчили гостей. При этом ещё до перерыва отметился Константин Киселев, исполнявший роль капитана на этом выезде. Однако СШОР сократил отставание до минус двух.В десятом туре через неделю «Спартак», заработавший уже 51 очко, отправится в гости к сборной Беларуси.