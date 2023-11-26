Волгоградцы взяли четыре медали на чемпионате России по плаванию

Волгоградские пловцы завоевали четыре медали на чемпионате России по плаванию на короткой воде на дистанции 25 метров, который завершился в Санкт-Петербурге. Как сообщает V102.RU, в заплыве на 800 метров вольным стилем третье место заняла Яна Курцева. 21-летняя пловчиха показала время 8 минут:25 секунд.90 сотых. Золото на счету Анны Егоровой, представляющей ХМАО и Калининградскую область. Чемпионский результат - 8:18.43. Серебро у Ксении Мишариной, выступающей за Москву — 8:21.30.

Курцева заняла третье место и на 1500 метров вольным стилем. Спортсменка проплыла за 16 минут:10 секунд.36 сотых. На строчку выше оказалась другая волгоградка 22-летняя Анастасия Кувычко, которая, как и Курцева и Мишарина, тренируется под руководством Татьяны Манкевич. Кувычко доплыла до второй позиции с результатом 16:02.89. Победительницей стала Мишарина — 15:53.75.

У мужчин на 1500 метров вольным стилем бронзу завоевал волгоградец Иван Моргун — 14:42.03. Золото на счету Александра Степанова, представляющего Московскую и Ярославскую области. Серебро получил Кирилл Мартынычев из Санкт-Петербурга.

Фото Всероссийской федерации плавания