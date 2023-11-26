Спорт

Волгоградцы взяли четыре медали на чемпионате России по плаванию

Спорт 26.11.2023 19:54
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26.11.2023 19:54


Волгоградские пловцы завоевали четыре медали на чемпионате России по плаванию на короткой воде на дистанции 25 метров, который завершился в  Санкт-Петербурге.  Как сообщает V102.RU,  в заплыве на 800 метров вольным стилем третье место заняла Яна Курцева. 21-летняя пловчиха  показала время 8 минут:25 секунд.90 сотых. Золото на счету Анны Егоровой, представляющей ХМАО и Калининградскую область. Чемпионский результат - 8:18.43. Серебро у Ксении Мишариной, выступающей за Москву — 8:21.30.

Курцева заняла третье место и на 1500 метров вольным стилем. Спортсменка проплыла  за 16 минут:10 секунд.36 сотых. На строчку выше оказалась другая волгоградка 22-летняя Анастасия Кувычко, которая, как и Курцева и Мишарина, тренируется под руководством Татьяны Манкевич. Кувычко доплыла до второй позиции с результатом  16:02.89. Победительницей стала  Мишарина — 15:53.75.

У мужчин на 1500 метров вольным стилем бронзу завоевал волгоградец Иван Моргун — 14:42.03. Золото на счету Александра Степанова, представляющего Московскую и Ярославскую области. Серебро получил Кирилл Мартынычев из Санкт-Петербурга.

Фото Всероссийской федерации плавания

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