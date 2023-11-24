В Волгоградской области три беспилотника атаковали Котлубань. Один сбит

В Городищенском районе Волгоградской области сегодня ночью объект МО РФ в поселке Котлубань атаковали беспилотники. Как сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник, один из БПЛА был сбит, два посадили средствами РЭБ.

— Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — прокомментировали в Минобороны. — Дежурными средствами ПВО уничтожены 16 БпЛА, из которых 13 – над Крымским полуостровом и три – над территорией Волгоградской области.

Напомним, что это не первый инцидент с БПЛА вблизи поселка Котлубань. 7 сентября 2023 года произошло падение беспилотника. Данную информацию, в том числе подтверждал глава региона. В тот раз БПЛА рухнул вне жилой застройки, запутавшись, как сообщалось, в проводах. 16 ноября 2023 года ночью на объекте МО РФ в двух километрах от Котлубани произошел пожар. Губернатор заявил о возгорании на территории одной из воинских частей около поселка.