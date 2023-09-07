В Волгоградской области беспилотник упал на территорию военной базы





ВСУ попытались атаковать беспилотником военную базу в Волгоградской области. Информацию об этом подтвердил губернатор региона Андрей Бочаров. ВСУ попытались атаковать беспилотником военную базу в Волгоградской области. Информацию об этом подтвердил губернатор региона Андрей Бочаров.







Федеральные информагентства ранее распространили сообщения о том, что дрон упал, задев молниеотвод. Детонации не произошло при этом. – Сегодня, 7 сентября, на территории Волгоградской области силами Министерства Обороны России был перехвачен и нейтрализован БПЛА. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет, – сообщил губернатор.Федеральные информагентства ранее распространили сообщения о том, что дрон упал, задев молниеотвод. Детонации не произошло при этом.





Факт падения беспилотника в Волгоградской области ИА «Высота 102» подтвердили также в экстренных службах. Уточняется, что обломки летательного аппарата обнаружены в Городищенском районе вблизи поселка Котлубань.





При этом дозвониться до главы Городищенского района Сергея Будникова журналистам информагентства не удалось, а в поселковой администрации уточнили, что глава Игорь Давиденко находится на месте происшествия и также пока не может отвечать на звонки.





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