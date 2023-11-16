Под Волгоградом на складе с боеприпасами произошел пожар





В Городищенском районе Волгоградской области ночью на объекте Минобороны в двух километрах от поселка Котлубань произошел пожар. Местные жители сообщают о серии взрывов, сопровождавших происшествие. Не исключено, что ЧП произошло на складе с боеприпасами.





По не подтвержденным официально данным, первые звуки взрывов местные жители услышали около часа ночи ночи. Происходящее сняли на видео жители Городищенского района.

– В Котлубани пожар и взрывы, – сообщил источник ИА "Высота 102". – На территории поселка есть жилые дома. Однако, по имеющимся сведениям, эвакуация людей не потребовалась.

Не исключается вероятность падения беспилотника на территорию военной части. Кроме того, сообщалось, что в результате ЧП пострадали люди, однако источники ИА "Высота 102" сообщили, что из поселка в медучреждения никого не доставляли.

– Скорые дежурят на месте, но никого не госпитализировали, – сообщили информагентству.

Отметим, что на этот час официальных комментариев по поводу происшествия не поступало. Однако известно, что в Котлубань первыми прибыли сотрудники регионального ГУ МЧС России по Волгоградской области, а также военные и пожарные службы БЖД.

Информагентство запросило комментарии ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Напомним, что вблизи поселка Котлубань Городищенского района 7 сентября 2023 года произошло падение беспилотника. Данную информацию, в том числе подтверждал губернатор региона. Тогда происшествие обошлось без жертв – БПЛА рухнул вне жилой застройки, запутавшись, как сообщалось, в проводах.