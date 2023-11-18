Очевидцы крупного ДТП на мостовом переходе через Волгу в Волгограде сняли последствия массовой аварии, в которой пострадали три человека.

Как сообщает V102.RU, кадры раскуроченных машин, которых от удара раскидало по мосту, проезжающие мимо автомобилисты опубликовали в местных пабликах.

- Смотри, вот еще одна. Всмятку просто, - говорит голос за кадром.

Разбитые машины, как видно на записи, расположились в нескольких метрах друг от друга. Авторы видео констатируют, что из-под одной легковушки что-то течет, а иномарка и вовсе стоит с вывернутыми колесами.

- Это какие скорости должны быть? – задаются вопросом очевидцы.

По данным ГУ МВД России по региону, в 21.50 34-летний водитель Сhery Arrizo, двигаясь по мосту из Среднеахтубинского района в Волгоград, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем ЗАЗ Chance. От удара этот седан врезался в попутный автомобиль «ВАЗ-217030» и встречный Mercedes.

Травмы, напомним, получили водитель автомобиля Сhery, 47-летняя пассажирка Mercedes и 16-летняя пассажирка «ВАЗа».

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Видео: Жесть Волгограда / t.me