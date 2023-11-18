На мостовом переходе через Волгу в Волгоградской области столкнулись четыре автомобиля, пострадали двое взрослых и девочка-подросток. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне в 21.50.

По предварительной информации, 34-летний водитель Сhery Arrizo, двигаясь по мосту из Среднеахтубинского района в Волгоград, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем ЗАЗ Chance. От удара этот седан врезался в попутный автомобиль «ВАЗ-217030» и встречный Mercedes.





- В результате получили травмы водитель автомобиля Сhery, 47-летняя пассажирка Mercedes и 16-летняя пассажирка «ВАЗа», - рассказали в главке.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области