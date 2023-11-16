Происшествия

Рыжую волгоградку разыскивают с 7 ноября

Происшествия 16.11.2023 20:48
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16.11.2023 20:48


В Волгограде ищут 28-летнюю волгоградку, пропавшую 7 ноября. Как сообщили V102.RU в поисковой группе «Лиза Алерт», Наталья Задорожнева была одета в голубое пальто, черные сапоги и светлые джинсы.
Приметы разыскиваемой: рост 167 см, худощавого телосложения, рыжие волосы. Кто обладает информацией о нахождении женщины, обращаться по телефону 8-800-700-54-52.


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