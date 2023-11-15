Волгоградцы устроили экоакцию с сайгаком на выставке на ВДНХ





Волгоградцы на выставке на выставке-форуме «Россия» в Москве организовали экологическую акцию. Как сообщает ИА «Высота 102», гостям стенда Волгоградской области предлагают помочь природе, наполнив стальную фигуру сайгака пластиковыми крышками. По информации облкомприроды, вторсырье затем отправится на переработку.

– В течение пяти месяцев — до апреля 2024 года — полая фигура сайгака будет заполняться крышками, которые затем пройдут полный цикл переработки пластика и превратятся в садовую мебель, – рассказали в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. – Мероприятие направлено на популяризацию раздельного сбора отходов, экологическое просвещение. Ее уже поддержали компании GRASS и «Капитальник».

Кроме того, экологической акцией на просторах выставки-форума в Москве волгоградцы хотят привлечь внимание к вопросу сохранения краснокнижного животного.

Кроме того, как рассказали в облкомэкономики, гости смогут больше узнать о фауне Волги благодаря интерактивной игре «Создай свою рыбу». На специальном планшете участники должны выбрать один из видов речных обитателей — на экране появится информационная справка об этой рыбе, после чего ее изображение надо будет раскрасить. Затем нажатием кнопки рыбку можно «запустить» в водоем — через несколько секунд она появится на большом экране.

Экспозиция продолжит свою работу до 12 апреля 2024 года, ее бесплатно может посетить каждый желающий. Помимо различных акций, на стенде области проходят встречи с известными волгоградцами.

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»