Десять бобров стали угрозой для охотзаказника Волгоградской области

Регулирование численности бобров потребовалась в государственном охотничьем заказнике регионального значения Волгоградской области «Кумылженский». Как сообщает V102.RU со ссылкой на решение облкомприроды, в период с 14 ноября 2023 года по 29 февраля 2024 года здесь разрешено убить 10 бобров.

Охотзаказник «Кумылженский» расположен на площади 31651,9 гектара в южной части Кумылженского района Волгоградской области.

Поясняется, что причиной регулирования численности этого крупного грызуна стала угроза нанесения ущерба среде обитания охотничьих ресурсов.

Ранее по этой же причине охота на бобров была разрешена в границах государственного охотничьего заказника регионального значения Волгоградской области «Раздорский». Здесь также разрешено добыть 10 особей в срок до 29 февраля 2024 года.