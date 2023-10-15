10 бобров разрешено убить в границах государственного охотничьего заказника регионального значения Волгоградской области «Раздорский». Как сообщает V102.RU, такое решение принято комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.
Согласно опубликованному документу «О регулировании численности охотничьих ресурсов», охота на бобров пройдет в период с октября текущего года по 29 февраля 2024-го.
- Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: нанесение ущерба среде обитания охотничьих ресурсов, - поясняется в документе.
Охотзаказник «Раздорский» раскинулся на стыке Михайловского, Даниловского и Фроловского районов Волгоградской области.
Фото из архива ИА «Высота 102»