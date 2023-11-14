Здравоохранение

Жертв сахарного диабета пересчитали в Волгоградской области

Здравоохранение 14.11.2023 17:43
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14.11.2023 17:43


В Волгоградской области в 2022 году от сахарного диабета скончались 632 человека. По данным Волгоградстата, это составило 25,5 тыс. случаев на 100 тысяч населения. По сравнению с 2020 годом показатель смертности снизился на 38%, передает V102.RU.
При этом в Росстате подсчитали, что за последние 10 лет число ежегодно умирающих из-за сахарного диабета выросло почти в пять раз. В 2011 году сахарный диабет стал причиной смерти 9 тысяч россиян, а в 2021 году — 44 тысяч.
В управлении Роспотребнадзора сегодня, 14 ноября, в День борьбы с сахарным диабетом, напоминают, что это заболевание, которое характеризуется повышенным уровнем глюкозы в крови. Это состояние может быть как наследственным, так и приобретенным. Сахарный диабет возникает в результате абсолютного или относительного дефицита инсулина (гормона поджелудочной железы).
Распространенность диабета растет среди всех возрастов в мире, главным образом из-за увеличения избыточного веса и ожирения, нездорового питания и отсутствия физической активности. Диабет является основной причиной слепоты, ампутации нижних конечностей и почечной недостаточности, а также сердечных приступов и инсульта. Ежегодно сахарный диабет приводит к смерти около 3,4 млн. человек в мире.
Чтобы снизить риск появления диабета II типа и его осложнений, люди всех возрастов должны поддерживать здоровую массу тела, быть физически активными, придерживаться здоровой диеты и избегать употребления табака.
Людям, страдающим диабетом, важно контролировать свое артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, ухаживать за ногами и регулярно наблюдаться у окулиста, а также не пропустить ранние признаки заболеваний почек, связанных с диабетом.

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