Андрей Бочаров провел рабочую встречу с Александром Блошкиным

В Волгограде сегодня, 14 ноября, губернатор Андрей Бочаров провел встречу с председателем Волгоградской областной думы, руководителем Волгоградского областного совета ветеранов Александром Блошкиным. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой пресс-службу администрации региона, в ходе встречи состоялось обсуждение основных направлений региональной бюджетной и налоговой политики на 2024 год и на плановый период 2025/2026 годов. Зашла речь и о подготовке к пленуму ветеранской организации.

Трехлетний проект бюджета прошел общественные слушания и поступил на рассмотрение депутатов Волгоградской областной думы. Основные параметры главного финансового документа уже обсудили профильные думские комитеты. При безусловном сохранении социальной направленности, бюджет региона ориентирован на стимулирование экономического роста, выполнение стратегических проектов, создание новых рабочих мест с учетом решения обозначенных губернатором Андреем Бочаровым задач по реализации 10-летней программы развития города-героя Волгограда и волгоградской агломерации.