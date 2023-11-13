На матч России и Кубы в Волгограде продано 22 тысячи билетов

На товарищеский матч Россия — Куба, который состоится 20 ноября в Волгограде, реализовано 22 тысячи билетов. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на РБ Спорт. Это около половины от мест на «Волгоград Арене».
Напомним, сборные России и Кубы встретятся в Волгограде 20 ноября. Организаторы ожидают, что на матче будет аншлаг.
Прибытие в Волгоград сборной Кубы для товарищеского матча с россиянами запланировано на 16 ноября.
Перед матчем между сборными России и Кубы на «Волгоград Арене» пройдет яркое шоу с кубинской румбой.
А именитые футболисты пообщаются с болельщиками и раздадут автографы.