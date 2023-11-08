Спорт

Румба и автограф-сессии: открыта продажа билетов на Волгоград Арену на матч сборных России и Кубы

Спорт 08.11.2023 19:33
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08.11.2023 19:33


На сайте РФС сегодня, 8 ноября, открылась продажа билетов на матч сборных России и Кубы. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Российский футбольный союз, Купить билеты можно только на сайте официального билетного партнёра РФС – Кассир.ру. Стоимость билетов варьируется  от 500 до 2,5 тысячи рублей.
Сборная России сыграет в Волгограде впервые за 20 лет. Домашний матч против Кубы пройдёт на «Волгоград Арене» 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30. Болельщиков ждет развлекательная программа в ритмах кубинской румбы – предматчевое шоу от Российского футбольного союза: концертные номера, автограф-сессии легенд сборной и розыгрыши призов. Подробности будут опубликованы на специальной странице матча.
Детям, возраст которых не превышает 5 лет включительно, не требуются входные билеты для доступа на стадион, при условии, что они проходят на стадион в сопровождении зрителей, являющихся их близкими родственниками, а также не занимают индивидуальные зрительские места.
Болельщики с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью могут подать заявку на получение бесплатных билетов до 23:59 17 ноября 2023 г. по адресу электронной почты: mgn@rfs.ru.
Главный тренер национальной команды Валерий Карпин вызвал на ноябрьские сборы 29 футболистов. Команда соберётся в Новогорске 13 ноября. В графике подготовки запланированы две открытые тренировки, в Волгоград сборная России прилетит 18 ноября.
Ранее V102.RU сообщало, что в интернете появились сайты по продаже фейковых билетов на матч сборных двух стран.

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