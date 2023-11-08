Румба и автограф-сессии: открыта продажа билетов на Волгоград Арену на матч сборных России и Кубы

Детям, возраст которых не превышает 5 лет включительно, не требуются входные билеты для доступа на стадион, при условии, что они проходят на стадион в сопровождении зрителей, являющихся их близкими родственниками, а также не занимают индивидуальные зрительские места.
Болельщики с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью могут подать заявку на получение бесплатных билетов до 23:59 17 ноября 2023 г. по адресу электронной почты: mgn@rfs.ru.
Главный тренер национальной команды Валерий Карпин вызвал на ноябрьские сборы 29 футболистов. Команда соберётся в Новогорске 13 ноября. В графике подготовки запланированы две открытые тренировки, в Волгоград сборная России прилетит 18 ноября.
Ранее V102.RU сообщало, что в интернете появились сайты по продаже фейковых билетов на матч сборных двух стран.