Сборная Кубы прилетит в Волгоград 16 ноября для матча с россиянами





Прибытие в Волгоград сборной Кубы для товарищеского матча с россиянами запланировано на 16 ноября. Об этом сегодня сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу сборной Кубы.

Уточняется, что запас по времени – напомним, что матч состоится 16 ноября, необходим команде для отдыха после длительного пути до Волгограда.

Напомним, перед матчем между сборными России и Кубы на «Волгоград Арене» пройдет яркое шоу. В том числе, именитые футболисты пообщаются с болельщиками и раздадут автографы.

Накануне сообщалось, что в Волгоград перед игрой приедет экс-полузащитник «Ротора» и сборной России Евгений Алдонин . На этот раз в качестве амбассадора РФС. В месте с еще одной легендой «Ротора» 90-х Валерием Есиповым он встретится со своими фанатами в ходе автограф-сессии.

Компанию им составят другие известные в недавнем прошлом игроки сборной России — Дмитрий Сычев и Павел Погребняк. Евгений Алдонин рассказал журналистам, почему он считает Волгоград городом с сильными футбольными традициями и заверил, что предстоящий матч соберет полные трибуны.