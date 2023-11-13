Волгоградцы взяли в банках в 1,5 раза больше кредитов, чем в 2022 году

За первые девять месяцев 2023 года жители Волгоградской области взяли в банках 239 млрд рублей кредитов. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили V102.RU в волгоградском отделении Банка РФ.



При этом выдачи ипотечных кредитов в регионе выросли в 1,8 раза, до 62 млрд рублей, а потребительских – почти в 1,5 раза, до 177 млрд рублей. В региональном отделении банка нашли этому объяснение.



– Восстановление потребительской активности жителей региона способствовало увеличению объемов кредитования на покупку товаров длительного пользования. В текущем году волгоградцы совершают в том числе покупки, отложенные в прошлом году. После ухода отдельных иностранных производителей с российского рынка многие не знали, какому бренду отдать предпочтение, и откладывали крупные покупки, которые обычно совершаются за счет кредитов. Особенно наглядно эту ситуацию можно было наблюдать на автомобильном рынке, – отметил управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.



Розничный кредитный портфель в Волгоградской области увеличился на 22% и на 1 октября 2023 года составил 384,4 млрд рублей. При этом портфель потребительских кредитов увеличился за год почти на 15%, ипотечных – почти на 31%.

