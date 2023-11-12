Экология

Под нажимом суда виновник «химического» запаха в Волгограде заплатил больше полумиллиона

Экология 12.11.2023 12:32
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12.11.2023 12:32


Росприроднадзор взыскал ущерб с виновника плохого запаха у музея «Сарепта» в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU, один из заводов загрязнял почву нефтепродуктами и калием. 

— По требованию Росприроднадзора АО «Северсталь канаты» погашен ущерб на сумму более 700 000 рублей. Общая площадь загрязнения на пересечении улиц Вучетича и Бахтурова составила 240 квадратных метров, — пояснили в надзорном ведомстве. 

Уточняется, что ущерб предъявили для добровольной оплаты. Однако вопреки закону компания проигнорировала требование. Управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области для принудительного взыскания. 


— Суд обязал акционерное общество возместить причиненный ущерб. Решение вступило в законную силу. Ущерб взыскан с виновного лица в полном объеме, — добавили в надзорном органе. 

Напомним, ранее в адрес межрегионального управления поступили обращения граждан по факту излива канализационных стоков рядом с заводом ООО ВГМЗ «Сарепта». Выехав на место, инспекторы установили, что по указанному в обращении адресу имеются следы порыва канализационного коллектора.

Фото: Росприроднадзор 

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