В Волгограде вонь от стоков окутала завод "Сарепта"









В Волгограде зафиксирован порыв на канализационном коллекторе в Красноармейском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, жители улиц Вучетича и Бахтурова пожаловались в ведомство на невыносимый запах от вылившихся на поверхность дороги потоков воды. Выяснилось, что на перекрестке данных улиц рядом с заводом «Сарепта» имеются следы канализационных стоков.





Произведены замеры площади залитого участка и отбор проб почвы для определения содержания концентраций загрязняющих веществ в почве.





По результатам лабораторных исследований будет принято решение о применении административного воздействия к виновным лицам, пояснили в ведомстве.



