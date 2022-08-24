В Волгограде вонь от стоков окутала завод "Сарепта"

Экология 24.08.2022 09:14
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24.08.2022 09:14
В Волгограде зафиксирован порыв на канализационном коллекторе в Красноармейском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, жители улиц Вучетича и Бахтурова пожаловались в ведомство на невыносимый запах от вылившихся на поверхность дороги потоков воды. Выяснилось, что на перекрестке данных улиц рядом с заводом «Сарепта» имеются следы канализационных стоков.
Произведены замеры площади залитого участка и отбор проб почвы для определения содержания концентраций загрязняющих веществ в почве.
По результатам лабораторных исследований будет принято решение о применении административного воздействия к виновным лицам, пояснили в ведомстве.
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