В Волгограде нашли виновника плохого запаха у музея «Сарепта»

расследование показало, что допустило сброс стоков волгоградское предприятие – филиал ОА «Северсталь канат». В отношении виновника будут приняты меры в рамках ФЗ о государственном и муниципальном контроле. Кроме того, информация будет передана в уполномоченные органы для решения вопроса о проведении проверки деятельности завода. Однако самостоятельно проверить предприятие ведомство не сможет из-за введения моратория на эту деятельность в июле этого года.
Напомним, в конце августа жители Красноармейского района Волгограда жаловались на вонь в районе музея «Сарепта». Было установлено, что произошел разлив хозяйственно-бытовых стоков из канализационного колодца.