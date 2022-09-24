Экология

В Волгограде нашли виновника плохого запаха у музея «Сарепта»

Экология 24.09.2022 10:14
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24.09.2022 10:14



Росприроднадзор установил виновника разлива канализационных стоков в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве,
расследование показало, что допустило сброс стоков волгоградское предприятие – филиал ОА «Северсталь канат». В отношении виновника будут приняты меры в рамках ФЗ о государственном и муниципальном контроле. Кроме того, информация будет передана в уполномоченные органы для решения вопроса о проведении проверки деятельности завода. Однако самостоятельно проверить предприятие ведомство не сможет из-за введения моратория на эту деятельность в июле этого года.

Напомним, в конце августа жители Красноармейского района Волгограда жаловались на вонь  в районе музея «Сарепта». Было установлено, что произошел разлив хозяйственно-бытовых стоков из канализационного колодца.


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