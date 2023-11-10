Федеральные новости

В Госдуму внесли законопроект о наказании добровольцев в зоне боевых действий

Федеральные новости 10.11.2023 19:07
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10.11.2023 19:07


В ГД РФ сегодня, 10 ноября, внесен законопроект об установлении уголовной ответственности добровольцев во время выполнения боевых задач. Как сообщает V102.RU, предлагается наказывать за 13 преступлений против военных службы. 

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, добровольцы наравне с военнослужащими ВС РФ участвуют в боевых действиях, однако у них отсутствует какая-либо ответственность за совершение преступлений против военной службы. 

Инициаторы поправок хотят уравнять перед законом участников добровольческих формирований по таким статьям УК РФ, как неисполнение приказа, сопротивление командиру, добровольная сдача в плен, намеренное уничтожение военного имущества, дезертирство и др.   

Отмечается, что законопроект предусматривает привлечение добровольцев к уголовной ответственности за преступления, совершенные в период мобилизации, военного положения, в военное время, в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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