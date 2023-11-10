В ГД РФ сегодня, 10 ноября, внесен законопроект об установлении уголовной ответственности добровольцев во время выполнения боевых задач. Как сообщает V102.RU, предлагается наказывать за 13 преступлений против военных службы.

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, добровольцы наравне с военнослужащими ВС РФ участвуют в боевых действиях, однако у них отсутствует какая-либо ответственность за совершение преступлений против военной службы.

Инициаторы поправок хотят уравнять перед законом участников добровольческих формирований по таким статьям УК РФ, как неисполнение приказа, сопротивление командиру, добровольная сдача в плен, намеренное уничтожение военного имущества, дезертирство и др.

Отмечается, что законопроект предусматривает привлечение добровольцев к уголовной ответственности за преступления, совершенные в период мобилизации, военного положения, в военное время, в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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