Федеральные новости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев привел новые цифры по числу контрактников

Федеральные новости 09.11.2023 20:15
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09.11.2023 20:15


Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в ходе поездки на полигон «Алабино» в Московской области озвучил новые цифры по числу контрактников в российской армии, сообщает V102.RU.

— В настоящий момент в общей сложности с 1 января текущего года на контракт принято около 410 тысяч человек. Эта работа — по привлечению военнослужащих по контракту — будет продолжена и в следующем году, — приводит слова Медведева ТАСС

Также зампред заверил, что в отношении «тех, кто готов защищать свою Родину, нашу с вами страну» будут применяться все необходимые меры поддержки. Так, Медведев акцентировал внимание на своевременные и регулярные выплаты контрактникам, отметив, что «технические проблемы всегда могут быть», но это не снимает ответственности с Минобороны и командиров за точность и полноту положенных государством выплат. 

Скриншот: видео Дмитрий Медведев / t.me 

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