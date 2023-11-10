



В Волгограде полицейские вернули икону в часовню Александра Невского, расположенную в центре города на Аллее Героев. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в ночь на 2 ноября неизвестный проник внутрь здания и украл святыню, а также деньги и ювелирные изделия.

– Во время осмотра места преступления эксперты-криминалисты обнаружили следы, которые помогли идентифицировать злоумышленника, – рассказали в главке МВД ИА «Высота 102». – Оперативники уголовного розыска установили местонахождение похитителя и задержали его. Им оказался 39-летний ранее неоднократно судимый местный житель.





Известно, что задержанный волгоградец оказался на свободе, отбыв срок за преступление, буквально за месяц до кражи из часовни.

– Часть похищенного имущества, в том числе икону, он успел сбыть, – рассказывают полицейские. – Оперативными сотрудниками был предпринят исчерпывающий комплекс мер, в результате которых святыня была обнаружена у перекупщиков и изъята.





Следователем отдела полиции № 4 УМВД России по Волгограду возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ – «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

К слову, икону в часовню Александра Невского полицейские передали сегодня, 10 ноября, – в свой профессиональный праздник. Вручили святыню протоиерею Димитрию Кочергину заместитель начальника ГУ МВД – начальник полиции генерал-майор полиции Павел Михайлов и начальник городского УМВД полковник полиции Максим Полухин.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области