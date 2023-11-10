В Волгоградской области заершено расследование уголовного дела об убийстве 14-летнего парня в городе Суровикино. Под суд в скором времени отправится 18-летний местный житель.

– 18-летний житель Суровикино обвиняется по ч.4 ст.111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, – сообщили 10 ноября в СУ СК России по Волгоградской области.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 18 июля 2023 года 14-летний мальчик встретился в парке Суровикино со своим 18-летним знакомым. В какой-то момент между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес несовершеннолетнему один удар кулаком в область груди.

– Сразу же после причиненного телесного повреждения потерпевший потерял сознание и скончался до прибытия медицинских работников. Причиной смерти подростка явилась тупая травма груди с развитием внутреннего кровотечения, – сообщают в следственном управлении со ссылкой на материалы дела.

Уточняется, что прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.