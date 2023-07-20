



Суровикинский районный суд избрал меру пресечения 18-летнему жителю города Суровикино, подозреваемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть 14-летнего подростка. Напомним, 18 июля на ул. Орджоникидзе в районном центре молодой человек нанес знакомому удар в грудь, в результате чего последний скончался.

По информации следствия, смерть мальчика наступила в результате открывшегося в результате удара внутригрудного кровотечения. Уточняется, что 18-летний молодой человек также ударил пострадавшего один раз по голове. Однако смертельным оказался именно удар в грудную клетку.

– Постановлением суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 сентября 2023 года, – сообщила сегодня, 20 июля, руководитель Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Ранее доклад о ходе расследования гибели мальчика затребовал глава СК России Александр Бастрыкин.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области