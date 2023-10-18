Какие льготы и выплаты положены мобилизованным, контрактникам и добровольцам СВО

Для участников специальной военной операции действуют многочисленные льготы и выплаты по линии Социального фонда России. Как сообщает V102.RU, меры поддержки касаются мобилизованных, контрактников и добровольцев, находящихся в зоне боевых действий.

Время нахождения на фронте во время прохождения военной службы и пребывания в добровольческом формировании влияет на страховой стаж, увеличивая его двукратно. Фронтовики имеют право на досрочную страховую пенсию. Выйти на заслуженный отдых можно на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста.

Имеющим статус ветерана боевых действий, ежемесячно выплачивают 3896 рублей. Выплата также включает в себя набор соцуслуг, в том числе обеспечение лекарствами, санаторно-курортным лечением, бесплатным проездом к месту лечения и обратно. При увечье бойца или травмы назначается пенсия по инвалидности (государственная или страховая). Его обеспечивают техническими средствами реабилитации, а также возникает право на санаторно-курортное лечение.

Героям России каждый месяц положена выплата в размере 83 496 рублей. Беременной супруге мобилизованного полагается единовременная выплата в размере 36 278 рублей. Если в семье мобилизованного военнослужащего есть дети до трех лет, то каждый месяц положено пособие в сумме 15 548 рублей. Существует и единое пособие на детей от рождения до 17 лет. Размер этой выплаты зависит от материального положения семьи. При назначении единого пособия на детей мобилизованного доход бойца СВО при этом не учитывается.

В случае гибели участника спецоперации нетрудоспособным членам семьи будет назначена пенсия по потере кормильца. Детям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга или вследствие военной травмы, полагается ежемесячное пособие. Все члены семьи погибших Героев России получают ежемесячную выплату.

Еще одна мера поддержки — предоставление раз в 10 лет средств на ремонт индивидуального жилого дома. В зависимости от площади жилья и количества членов семьи близкие погибшего воина могут получить от 250 до 464 тысяч рублей. Помимо этого, предоставляется льгота по компенсации ЖКУ. Государство компенсирует семье погибшего военного 60% таких затрат, разовых коммунальных услуг, расходов на установку стационарного городского телефона.

Фото: архив ИА «Высота 102»