В Волгоградской области раненный на СВО контрактник пожаловался на выплаты

Общество 07.08.2023 21:15
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07.08.2023 21:15
Раненный на СВО боец смог получить выплаты после обращения на стрим Народного фронта. Как рассказали V102.RU в ОНФ, Андрей Л. сообщил, что заключил контракт в Брянской области, но вскоре после этого был направлен в военную часть, расположенную в волгоградском регионе. Затем он оказался в госпитале после получения ранения. При этом мужчина пожаловался на неравенство в получении денежных выплат по ранению мобилизованными и контрактниками.
– Почему такое происходит, непонятно, – заявил военнослужащий. – Да, нам положены страховые выплаты по ранению, однако и в органах соцзащиты, как выяснилось, выдают региональные выплаты. Но в одних регионах такие выплаты есть, а в других – нет.
В ОНФ решили проблему бойца, обратившись в департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области и к уполномоченному по правам человека в Волгоградской области. В организации заверили, что деньги уже перечислены на счет контрактника.
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